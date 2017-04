SOHR: Sykehus rammet av luftangrep i Syria

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at de første angrepene trolig ble utført av russiske fly. De rammet landsbyen Duwayleh i provinsen Idlib tidlig tirsdag morgen.

– Tolv mennesker ble drept, deriblant minst to opprørskrigere og fem sivile, sier SOHR-direktør Rami Abdulrahman.

– Da de brakte de sårede til klinikken i Kafr Takharim like ved, rammet nye luftangrep i nærheten av klinikken, sier han til AFP.

– Sykehuset ble satt ut av spill på grunn av skadene på bygningen og utstyret, tilføyer han.

Det er andre gang på få dager at et helsesenter blir angrepet i den opprørskontrollerte provinsen Idlib. Forrige lørdag ble et feltsykehus i en hule ødelagt av kampfly i samme provins.

