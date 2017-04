Ni drept av veibombe i Pakistan

Minibussen var på vei gjennom en region i Kurram-området, der sjiamuslimer er i mindretall, opplyser Arif Khan, som representerer lokale myndigheter Parachinar.

En kvinne og to barn er blant de ni drepte. 13 ble såret, og et pakistansk militærhelikopter evakuerte de overlevende til et militærsykehus.

Gruppa Jamaat-ul-Ahrar sier de sto bak angrepet, som var rettet mot den sjiamuslimske minoriteten.

Regionen, som grenser til Afghanistan, har lenge vært åsted for lignende angrep mot sjiamuslimer.

