NRK: Nordmann kom uskadd fra mineeksplosjon i Ukraina

Observatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) kjørte på en landmine i den opprørskontrollerte Lugansk-regionen øst i Ukraina søndag.

En observatør ble drept, mens en annen ble såret.

En pressetalskvinne for OSSE-delegasjonen bekrefter nå overfor NRK at også en nordmann var med i patruljen, men han ble ikke skadd.

Det er ikke kjent hvem som la ut minen, men myndighetene i Kiev og de prorussiske opprørerne var raskt ute med å skylde på hverandre.

OSSE har om lag 600 ansatte som overvåker situasjonen i Øst- Ukraina. Observatørene er de eneste uavhengige som er til stede i den krigsherjede delen av landet.

Organisasjonens generalsekretær Lamberto Zannier besøkte tirsdag Moskva der han ifølge russiske medier krevde at de som var ansvarlige for landminen, stilles til ansvar.

Han skulle i utgangspunktet besøkt Moskva i tre dager, men besøket blir kortere på grunn av den drepte observatøren, melder det tyske nyhetsbyrået DPA.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, som møtte Zannier tirsdag, sier at Russland ønsker en objektiv gransking av hendelsen.

Lavrov har tidligere i år uttalt at det bør sendes flere OSSE-observatører til Øst-Ukraina, og at de også bør få tillatelse til å bære våpen for å kunne beskytte seg selv.

(©NTB)