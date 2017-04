Minst 15 sivile skal være likvidert av IS i Mosul

IS-krigerne skal ha utgitt seg for å være irakiske sikkerhetsstyrker, og brukte politiuniformer da de gikk til angrep, opplyser lokale irakiske tjenestemenn og militærledelsen Joint Operations Command.

En storstilt irakisk offensiv er i gang for å gjenerobre Mosul fra IS, og det pågår harde kamper i den vestlige delen av byen. Mosul har vært under ekstremistgruppas kontroll siden midten av 2014.

