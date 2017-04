Macron og Le Pen deltok i minnemarkering for drept politimann

Minnemarkeringen ble ledet av sittende president François Hollande.

– Nok en gang har Frankrike mistet en av sine tapre sønner, sa Hollande, som også oppfordret landets neste president til å være konsistent og utholdende i kampen mot terror, uten å bidra til opptrapping og splittelse.

Le Pen forsøkte å sanke stemmer på angrepet i forrige uke ved å si at det tydeliggjorde nødvendigheten av å føre en hard linje mot ytterliggående islamisme, slik hun selv gjør.

Xavier Jugele var den femte politimannen som ble drept av ytterliggående islamister siden januar 2015. Hans mannlige partner, Etienne Cardiles, holdt en følelsesladd tale under markeringen der han ga uttrykk for stor smerte, samtidig som han fastslo at dette ikke vil få ham til å hate.

– Jeg har ikke noe hat, Xavier, fordi det ikke ligner deg og det passer ikke med det som fikk hjertet ditt til å slå, og heller ikke med det som gjorde deg til en fredens vokter, sa Cardiles.

– La oss bevare verdigheten og forsvare freden, sa han videre.

Jugele ble skutt og drept idet han patruljerte på Champs Elysees torsdag, tre dager før første runde i presidentvalget.

Gjerningsmannen, Karim Cheurfi (39), ble skutt og drept av politiet i en påfølgende skuddveksling der to andre politifolk ble såret. IS har siden tatt ansvaret for angrepet.

Hundrevis av mennesker deltok på minneseremonien, som fant sted ved politihovedkvarteret i Paris.

(©NTB)