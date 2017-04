Labours valgløfte: Mays brexitplan skal skrotes

De konservatives statsminister Theresa May har skrevet ut nyvalg 8. juni. Hun håper velgerne vil gi regjeringen et større flertall i Parlamentet og dermed stille med en sterkere hånd i forhandlingene om britenes uttreden av EU.

Labour, som ligger langt bak på meningsmålingene, går nå løs på Mays brexitstrategi. Statsministeren anklages for å ha svekket Storbritannias forhandlingsposisjon ved å utelukke at britene kan forbli i EUs indre marked for varer og tjenester.

Det britiske arbeiderpartiets talsmann Keir Starmer sier tirsdag at en Labour-regjering vil kjempe for å bevare fordelene ved medlemskap i det indre markedet. Han kaller det skammelig at Storbritannia ikke har lovet at de tre millioner EU-borgerne som bor i landet, kan få bli etter brexit.

En Labour-regjering vil gi en slik garanti «på dag én», sier Starmer. Storbritannia og EU har sagt at de i forhandlingene vil prioritere å sikre rettighetene til både europeere i Storbritannia og de 1 millioner britene som bor i andre EU-land.

Labour har blitt anklaget for å ha en rotete holdning til brexit, men Starmer påpeker at partiet vil respektere resultatet av folkeavstemningen. 52 prosent av britiske velgere stemte i juni i fjor ja til å forlate EU etter over 40 års medlemskap.

(©NTB)