Krigsherjede Jemen får løfter om hjelp

Det ble klart på giverlandskonferansen for Jemen som ble holdt i Genève tirsdag.

– Vi er vitne til at en hel generasjon utsultes og invalidiseres. Vi må handle nå for å redde liv, sa FNs generalsekretær Antonio Gueterres på konferansen.

Tidligere i år ba FN om 18 milliarder kroner til nødhjelp og bistand til Jemen. Før giverkonferansen var bare en liten del av dette beløpet kommet inn, og fortsatt er det langt igjen før målet er nådd.

Likevel tror Gueterres at hele beløpet vil være på plass innen utgangen av året. Pengene er bokstavelig talt livsviktige i et land hvor 27 millioner mennesker risikerer å sulte.

Barn dør

Tross katastrofen i Jemen har verdenssamfunnet i stor grad lukket øynene for krisen inntil nå.

Ifølge FN er 18,8 millioner mennesker i landet helt avhengig av nødhjelp utenfra for å overleve. Det anslås at ett barn under fem år dør hvert tiende minutt av årsaker som kunne vært unngått. Likevel har Jemen fått altfor lite hjelp.

Norge øker i år støtten til landet til 212 millioner kroner, nærmere 100 millioner kroner mer enn i fjor, opplyser Utenriksdepartementet.

– Den humanitære situasjonen i Jemen er svært dramatisk, og sivilbefolkningen utsettes hver dag for store lidelser, sier utenriksminister Børge Brende, som deltok på konferansen i Genève.

Massive angrep

Jemenittiske Houthi-opprørere med støtte fra deler av regjeringshæren grep makten i Jemens hovedstad Sana i september 2014 og drev landets sunnimuslimske president Abd-Rabbu Mansour Hadi i eksil.

Noen måneder senere gikk Saudi-Arabia til krig mot de sjiamuslimske opprørerne, i spissen for en USA-støttet regional koalisjon. Siden er minst 10.000 mennesker drept, 40.000 såret og 3 millioner drevet på flukt.

Saudi-Arabia opplyser at det er gjennomført 90.000 flyangrep mot mål i Jemen siden mars 2015, og krigshandlingene gjør det svært vanskelig for hjelpeorganisasjoner å nå fram til dem som trenger det.

Trenger fredsløsning

– Verden må øke den humanitære bistanden til Jemen nå som millioner av mennesker står i fare for å dø av sult, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

Han er særlig bekymret over kampene som nå pågår ved havnebyen Hudaydah, der 80 prosent av landets import losses.

Nærmere 2,2 millioner barn i Jemen er feilernært, og for en halv million av dem er situasjonen kritisk. De risikerer en snarlig død hvis de ikke straks får hjelp og behandling, heter det i en felles kunngjøring fra UNICEF og FNs matvareprogram (WFP).

– Dersom ikke partene i konflikten og verdenssamfunnet gjør noe, er det alvorlig fare for en hungerkatastrofe og da vil enda flere barns liv henge i en tynn tråd, sier lederen for UNICEFs virksomhet i Midtøsten og Nord-Afrika, Geert Cappelaere.

– Dette er kappløp mot tiden, sier han.

(©NTB)