Ivanka Trump møter Merkel på kvinnekonferanse i Berlin

Toppmøtet med navnet Women20 samler noen av verdens fremste kvinnelige ledere. Blant dem er leder for Det internasjonale pengefondet (IMF) Christine Lagarde, Canadas utenriksminister Chrystia Freeland og Nederlands dronning Maxima.

Ivanka Trump, som nå fungerer som ubetalt rådgiver for sin far Donald og har fått eget kontor i Det hvite hus, ble invitert til konferansen av Merkel da den tyske statsministeren besøkte USA i midten av mars.

Trump skal etter planen delta i en paneldebatt om hvordan man kan fremme kvinners økonomiske og karrieremessige stilling. Hun skal også besøke en yrkesskole, USAs ambassade i Berlin, samt et jødisk minnested.

Ivanka Trump tok til orde for at det må bli lettere å være både mor og yrkesaktiv da hun drev valgkamp for sin far i høst, men hun har ennå ikke sagt noe om hvordan hun vil sørge for bedre barnepassordninger og barselpermisjoner, slik hun lovet.

Aktivister har varslet at de vil demonstrere mot Ivanka Trump under besøket ettersom hennes far har trukket støtten til en rekke FN-prosjekter for kvinner fordi de også innebærer at kvinner får hjelp til abort. De anklager Trumps datter for hykleri når hun nå deltar på en konferanse for å fremme kvinners rettigheter, samtidig som hennes far har tatt en beslutning som kan koste mange kvinner livet.

