EU-granskere roper varsku om asylsentre i Hellas og Italia

Spesielt trengs det fagfolk for å bistå sårbare barn som reiser alene, fastslår EU-granskerne i en rapport som ble offentliggjort tirsdag.

De skriver også at det trengs ytterligere to sentre for å behandle flyktning- og migrantstrømmen til Italia, samt at forholdene i sentrene på de greske øyene må bli bedre.

I Hellas er det fortsatt flere nyankomne asylsøkere som blir innkvartert i sentrene enn antallet som forlater dem, noe som betyr at de blir stadig mer overfylte.

Enkelte av barna har dessuten levd under «restriktive betingelser» i over tre måneder.

– Dette må håndteres som et hastesak, sier Hans Gustaf Wessberg, som er ansvarlig for rapporten.

På en pressekonferanse i Brussel tirsdag sa han at han ikke ser noen ende på situasjonen med det første ettersom migranter og flyktninger fortsetter å komme til Europa.

EU-granskerne har kommet fram til at EUs avtale om retur av asylsøkere til Tyrkia, har ført til at mange blir sittende fast på de greske øyene i lang tid mens de venter på at sakene deres skal bli ferdigbehandlet.

Sentrene i Italia og Hellas skulle i utgangspunktet avklare statusen til rundt 8.000 mennesker i løpet av noen få dager, men de rommer nå 15.000 til 16.000 mennesker, og folk blir boende der i månedsvis i påvente av å få reise videre eller bli sendt hjem.

(©NTB)