Amerikansk atomubåt anløper sørkoreansk havn

Mens utsendinger fra Sør-Korea, Japan og USA er i Tokyo for å diskutere det anspente forholdet til Nord-Korea, er atomubåten ankommet koreansk farvann, melder Reuters. USS Michigan er sendt som støttefartøy for hangarskipet USS Carl Vinson og kan frakte og skyte ut ballistiske undervannsmissiler og Tomahawk-raketter.

Ankomsten sammenfaller med 85-årsdagen til Nord-Koreas militære styrker, som ventes å bli markert muligens med atomprøvesprenging eller oppskyting av rakett.

Den statlige avisen China Daily skriver tirsdag at det er på høy tid at regjeringene i Nord-Korea og USA roer ned den tøffe tonen seg imellom og heller lytter til fornuft fra dem som maner til fredelig løsning på konflikten. Avisen mener nordkoreansk ledelse har misforstått FN-sanksjonene som er iverksatt. Hensikten var å få en slutt på rakett- og atomvåpenprogrammet til Nord-Korea, mens landet har oppfattet det som et angrep mot sin regjering og sitt styresett.

