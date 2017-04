Ytterligere én pågrepet i tilknytning til Stockholm-terror

Personen ble pågrepet søndag i samarbeid mellom sikkerhetspolitiet Säpo og politiet, opplyser svensk politi i en pressemelding mandag formiddag.

Expressen skriver at vedkommende er mistenkt for medvirkning til terrorangrepet i Drottninggatan 7. april.

Identiteten til den pågrepne er ikke kjent, men politiet opplyser at personen ble pågrepet etter bearbeidelse av en stor mengde etterforskningsmateriale. Senest onsdag må påtalemyndigheten avgjøre om vedkommende skal begjæres varetektsfengslet eller ikke.

Den 39 år gamle usbekiske statsborgeren Rakhmat Akilov har tilstått lastebilangrepet der fire personer ble drept i Stockholm. Usbekiske myndigheter har hevdet at Akilov var rekruttert av IS. Han søkte asyl i Sverige i 2014, men fikk avslag i 2016. Etter avvisningsvedtaket gikk han under jorden, og han ble etterlyst i februar.

(©NTB)