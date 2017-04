USA antyder at Russland gir våpen til Taliban

Generalen John Nicholson uttalte seg om saken mandag under en pressekonferanse i Kabul sammen med forsvarsminister Jim Mattis.

Forsvarsministeren understreket at USA vil forholde seg til Russland via diplomatiske kanaler så sant det er mulig. Men russerne må konfronteres hvis de bryter folkeretten, mener Mattis.

– For eksempel, hvis våpen fraktes hit fra et annet land, så vil det være et brudd på folkeretten.

En høytstående amerikansk militær kilde, som ikke ønsker å bli navngitt, kom med mer konkrete anklager i et møte med pressefolk tidligere samme dag. Russland gir maskingeværer og andre typer våpen til Taliban, hevdet kilden. Våpnene blir angivelig brukt i den sørlige delen av landet.

Anklagene er tidligere blitt avvist av myndighetene i Russland.

Mattis kom mandag på sitt første besøk i Afghanistan som forsvarsminister. Besøket ble innledet bare noen timer etter at Afghanistans forsvarsminister og forsvarssjef gikk av som følge av et Taliban-angrep mot en militærbase hvor 140 soldater ble drept.

USA invaderte Afghanistan og styrtet det daværende Taliban-regimet i 2001. I dag har USA rundt 9.800 soldater igjen i landet, og Nicholson har sagt at han trenger flere tusen nye soldater hvis Afghanistan på sikt skal kunne klare å ta seg av Taliban-opprøret på egen hånd.