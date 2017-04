Tillerson: Russisk Ukraina-politikk i veien for samarbeid

Den amerikanske observatøren ble drept søndag, mens to kolleger, en tsjekker og en tysker, fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) ble såret. De tre satt i en bil som kjørte på en landmine i den opprørskontrollerte Lugansk-regionen øst i Ukraina.

Senere på dagens ringte USAs utenriksminister Rex Tillerson Ukrainas president Petro Porosjenko og sa blant annet at Russlands innblanding i Øst-Ukraina fortsatt står i veien for et styrket samarbeid mellom USA og Russland.

– Statsråd Tillerson ringte Porosjenko i dag for å diskutere sin nylige reise til Moskva og sitt budskap til den russiske ledelsen om at selv om USA er interessert i å forbedre forholdet til Russland, er Russlands handlinger øst i Ukraina fremdeles en hindring, sier talsperson Mark Toner.

Han legger til at Tillerson også understreket betydningen av fortsatt innsats fra ukrainsk side for reformer og mot korrupsjon i landet.

Det er ikke kjent hvem som la ut minen som rammet OSSE, de eneste uavhengige observatørene som er til stede i den krigsherjede delen av landet. Myndighetene i Kiev og de prorussiske opprørerne skylder på hverandre.

(©NTB)