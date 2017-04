Svensk kvinne frikjent for drap i 1994 tross tilståelse

Kvinnen fortalte at hun ønsket å lette sin samvittighet da hun troppet opp hos politiet og tilsto det 22 år gamle drapet i desember i fjor. Men under rettssaken har hun endret forklaring, og Södertälje tingrett har nå besluttet at kvinnen skal frikjennes ettersom hennes forklaring ikke er troverdig nok til en fellende dom.

Mannen som ble funnet død under en balkong i den svenske byen i november 1994, hadde knivskader, men det ble da konkludert med at han selv hadde påført seg skadene.

Tingretten konstaterer nå at mannen ikke tok sitt eget liv og at en eller flere personer har tatt livet av ham, men at det finnes flere alternative gjerningspersoner.

I en pressemelding mandag skriver retten at kvinnens forklaring ikke er troverdig på alle punkter som følge av hennes psykiske tilstand og rusmisbruk da hun meldte seg for politiet.

Dommen var ikke enstemmig og et mindretall mente at kvinnen burde bli dømt for drapsforsøk.

