Solberg tror Macron blir Frankrikes neste president

Hun sammenligner situasjonen med da Jacques Chirac møtte ytre høyre-kandidaten Jean-Marie Le Pen, far til dagens Front National-leder Marine Le Pen, til andre valgomgang. Det skjedde i 2002, og Chirac vant med god marin.

– Jeg tror det er stor sannsynlighet for at Macron blir president. Men det blir utfordrende uten et parti og et egentlig program, sier Solberg til NTB.

Solberg påpeker at de etablerte partiene, det konservative Republikanerne og Sosialistpartiet, begge har lidd betydelig nederlag i valget og må gå i seg selv.

– Du kan si det er et snev av populisme rundt Macron, men det er jo en sentrumspopulisme. Populismen er alltid «anti-establishment», og «establishmentet» får ta opp til vurdering at de har skapt rom for det, sier Solberg.

