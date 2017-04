Ni drept i massakre i Brasil

Politiet friga søndag de drepte, i alderen 23 til 57 år, for begravelse etter drapene som fant sted torsdag. Lokale medier i Brasil har beskrevet grusomme detaljer, men politiet vil kun bekrefte at de ni er drept «tilsynelatende med skudd og knivstikk». Angriperne var iført hetter og ingen er mistenkt eller pågrepet.

De drepte skal ha slått seg ned på Mato Grosso, eid av rike landeiere. Ofrene skal ha jobbet på fjerntliggende landområder og satt opp hytter å bo i der. Den kirkelige landkommisjonen, knyttet til den romersk-katolske kirken i området og talerør for de fattige på landsbygda, opplyser at drapene er en del av et mønster der væpnede gjenger leies inn av landeiere for å terrorisere småprodusenter og skremme dem fra utkantområdene. Ifølge dem har konfliktene pågått i over ti år. I fjor ble 61 personer drept i slike konflikter om landrettigheter, det høyeste antall drepte siden 2003.

