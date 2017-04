Mogherini på sitt første besøk til Moskva

– Vi er glad for at du aksepterte vår invitasjon, selv om den ble sendt for ganske lenge siden, sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov da han mottok Mogherini mandag.

– Forholdet mellom Russland og Vesten er inne i en vanskelig periode, men målet vårt er å gjenopprette fullt samarbeid med EU, vår store handels- og økonomipartner, sa Lavrov videre.

EU opplyste i forkant av møtet at Ukraina og Syria er ventet å bli hovedtemaer under samtalene mellom Mogherini og Lavrov.

(©NTB)