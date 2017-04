Mattis i Afghanistan for å vurdere militære behov

Mattis' besøk var ikke varslet på forhånd, noe som heller ikke er vanlig når utenlandske ministre besøker det krigsherjede landet. Forsvarsministeren landet i Kabul kort tid etter at hans afghanske motpart Abdullah Habibi gikk av som følge av et blodig Taliban-angrep mot en afghansk militærbase.

Mattis skal møte blant andre president Ashraf Ghani, under to uker etter at USA slapp sin kraftigste konvensjonelle bombe over en IS-base øst i landet.

Forsvarsministeren skal under besøket vurdere de militære behovene i det som er blitt USAs lengste krig. Et viktig spørsmål for Pentagon er hvordan presset på Taliban kan opprettholdes uten å forlenge en hengemyr som koster amerikanske skattebetalere milliarder av dollar hvert år.

Amerikanernes krig i Afghanistan begynte i oktober 2001, og i dag har USA rundt 9.800 soldater igjen i landet. NATO og USA avsluttet kampoppdraget mot Taliban i 2014, men er i økende grad involvert i bakkeoperasjoner der de støtter afghanske regjeringsstyrker.

General John Nicholson, USAs øverste militære leder i Kabul, sa nylig til Kongressen at han trenger flere tusen ekstra soldater dersom de afghanske sikkerhetsstyrkene skal ha sjans til på sikt å håndtere Taliban-opprøret på egen hånd.

