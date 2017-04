Lavrov lover å jobbe for våpenhvile i Øst-Ukraina

Russland skal bruke sin innflytelse for å få opprørerne i Øst-Ukraina til å oppfylle en våpenhvileavtale, uttalte Lavrov mandag.

Lavrov kom med sitt løfte under en pressekonferanse sammen med Mogherini i Moskva mandag ettermiddag. USA har tidligere bedt Russland bruke sin innflytelse over opprørerne for å bedre sikkerhetssituasjonen i Øst-Ukraina.

Tidligere på dagen møttes de to ansikt til ansikt. Det var Mogherinis første besøk i Moskva siden hun overtok vervet som EUs utenrikssjef i 2014.

I sin velkomsttale mandag formiddag tok Lavrov til orde for å bedre forholdet mellom Russland og EU.

– Vi er glad for at du aksepterte vår invitasjon, selv om den ble sendt for ganske lenge siden, sa Lavrov.

– Forholdet mellom Russland og Vesten er inne i en vanskelig periode, men målet vårt er å gjenopprette fullt samarbeid med EU, vår store handels- og økonomipartner, sa Lavrov videre.

EU opplyste i forkant av møtet at Ukraina og Syria var ventet å bli hovedtemaer under samtalene mellom Mogherini og Lavrov.

(©NTB)