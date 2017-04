Klart for storstilt utprøving av malariavaksine i Afrika

Barna, som vil være i alderen fra 5 til 17 måneder, skal vaksineres i perioden mellom 2018 og 2020.

Den nye vaksinen RTS, S kan komme til å gi delvis beskyttelse mot en sykdom som i 2015 tok 429.000 liv på verdensbasis. 92 prosent av ofrene befant seg i Afrika, og to tredeler av dem var barn under 5 år.

Vaksinen, som også er kjent som Mosquirix, gir ikke full beskyttelse mot malaria, men kliniske tester har vist at antall tilfeller blir redusert med 40 prosent. Det er derfor anbefalt at det brukes annen beskyttelse mot malaria i tillegg, som myggnett, insektsmidler og malariaforebyggende medisiner.

Ettersom utbredelsen av malaria er så omfattende, er det håp om at vaksinen vil kunne redde titusener av liv.

- Muligheten for at vi får en malariavaksine, er en stor nyhet. Informasjonen vi samler under pilotprosjektet, vil hjelpe oss med å avgjøre hvordan vi kan bruke den på bredere basis, sier Matshidiso Moeti, regionsdirektør for WHO i Afrika.

Vaksinen er utviklet av den britiske legemiddelgiganten GlaxoSmithKline i samarbeid med PATH MalariaVaccine Initiative.

Pilotprosjektet vil både gi svar på hvor effektiv vaksinen er og hvorvidt vaksineprogrammet lar seg gjennomføre i samfunn der malarairisikoen er høy. Vaksinen må settes i fire omganger med faste mellomrom, og tidsskjemaet er annerledes enn for vaksinene mot meslinger, hepatitt og hjernehinnebetennelse.

