FN anklager afghanske sikkerhetsstyrker for tortur

Anklagene gjelder først og fremst politiet, som i likhet med det øvrige sikkerhetsapparatet i landet i stor grad er bygd opp og trent av vestlige land. Ifølge den siste årsrapporten fra FNs operasjon i landet (UNAMA), gjør de seg skyldige i massive brudd på menneskerettighetene.

FN har intervjuet 469 fanger i arbeidet med rapporten, og av disse ga 39 prosent «troverdige og pålitelige» opplysninger om at de var utsatt for «tortur og andre former for umenneskelig behandling» i hendene på sikkerhetsstyrkene.

I fjorårets rapport fortalte 35 prosent av de spurte at de var blitt utsatt for slik behandling.

Slag og elektrosjokk

Foruten slag mot kroppen og fotsålene, forteller fangene om hyppig bruk av elektrosjokk mot kjønnsorgan. Mange forteller også at de tvinges til å innta smertefulle stillinger, nektes søvn og trues med henrettelse.

– Mange av dem som er intervjuet, forteller at de ikke forsto, eller ikke kunne lese, hva som var skrevet i tilståelsen de ble tvunget til å undertegne, heter det i rapporten.

Av de 85 mindreårige fangene som er intervjuet av FN-granskerne, fortalte 38 om tortur og mishandling. Det tilsvarer nærmere 45 prosent.

Stadig verre

FN begynte å overvåke situasjonen for fanger i Afghanistan i 2010 og konstaterer at forholdene for dem som havner i hendene på politiet i landet, gradvis har blitt verre siden.

– Tortur virker ikke. Det er et upålitelig og ineffektivt redskap for innhenting av sannferdig informasjon, heter det i rapporten, som kaller praksisen ulovlig, umoralsk og på sikt også en trussel mot stabiliteten i landet.

