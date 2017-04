Afghanistans forsvarsminister og forsvarssjef måtte gå

Ofrenes etterlatte og andre afghanere krevde i helgen at forsvarsminister Abdullah Habibi og forsvarssjef Qadam Shah Shaheem måtte sparkes som følge av blodbadet.

Mandag opplyste president Ashraf Ghani at han hadde godtatt oppsigelsene fra de to. Tolv andre offiserer, blant dem to generaler, har fått sparken etter angrepet i Balkh-provinsen.

Talibans storming av den store militærleiren i utkanten av Mazar-i-Sharif, der norske og andre vestlige styrker var stasjonert i ti år fram til 2014, er det største angrepet opprørerne har gjennomført mot et militært mål til nå.

Minst 140 drept

Opprørerne var iført regjeringshærens uniform og kom kjørende i flere militære kjøretøy. Inne i basen utløste de bombevester og åpnet ild mot spisesalen og en moské på området.

Det er fortsatt uklart hvor mange som ble drept og såret i angrepet, men ifølge lokale tjenestemenn ble minst 140 soldater og offiserer drept og over 160 såret. Taliban hevder at tallet på drepte og sårede soldater er over 500.

Forsvarsminister Abdullah Habibi understreket mandag at han gikk av frivillig og hevdet at det er umulig å beskytte seg mot slike angrep.

– Ingen i hele verden hadde vært i stand til å hindre slike angrep. Dette er en etterretningskrig og en krig mot terrorisme. Det er svært vanskelig, sa han.

Bombet IS

Mandag kom USAs forsvarsminister Jim Mattis til Afghanistan, der han blant annet skal ha samtaler med Ghani.

For to uker siden gjennomførte USA et bombeangrep mot det de hevder var ett av skjulestedene til den ytterliggående islamistgruppa IS i Torah Bora-fjellene øst i Afghanistan.

Den nærmere 10 tonn store bomben som ble sluppet, er den største konvensjonelle bomben USA noensinne har benyttet. Ifølge afghanske tjenestemenn ble 94 IS-krigere og ingen sivile drept.

Afghanistans tidligere president Hamid Karzai betegner i et intervju med Al Jazeera angrepet som «en brutal handling mot et uskyldig land, mot et uskyldig folk».

Vurderer behovene

USA har fortsatt rundt 9.800 soldater i Afghanistan, og ifølge Pentagon skal Mattis under sitt besøk vurdere de militære behovene i landet.

Øverstkommanderende for de amerikanske styrkene i Afghanistan, general John Nicholson, sa nylig i Kongressen at det trengs flere tusen ekstra soldater for å hindre at Taliban rykker ytterligere fram.

Trump har til nå vær heller taus om Afghanistan og det er ikke kommet signaler om at han vurderer å etterkomme generalens ønske om å sende flere soldater.

