19-åring tiltalt for bombetrusler mot jødiske sentre

Justisdepartementet i Israel opplyste mandag at 19-åringen er tiltalt ved en distriktsdomstol i Tel Aviv for trusler rettet mot jødiske forsamlingshus og sentre i USA. I tillegg er han tiltalt for å ha truet flyplasser, kjøpesentre, politistasjoner og den republikanske senatoren Ernesto Lopez fra Delaware. Videre tilbød 19-åringen ifølge tiltalen seg å fremsette trusler via internett i bytte mot å bli betalt i nettvalutaen Bitcoin.

Fredag ble han tiltalt ved en føderal domstol i Orlando i Florida, blant annet for telefontrusler og for å ha oppgitt uriktig informasjon til politiet. I en separat sak i Athens i Georgia er han tiltalt for tre tilfeller av nettforfølgelse.

Den unge mannen er både amerikansk og israelsk statsborger. Han ble pågrepet etter tips fra USAs føderale politi FBI. Ifølge FBI benyttet 19-åringen avansert programvare for å skjule at det var han som sendte bombetruslene, og det tok derfor tid før de greide å spore opp avsenderen.

Jødiske forsamlingshus og organisasjoner har mottatt over 100 bombetrusler siden årsskiftet, noe som har skapt frykt for økende antisemittisme i USA.

19-åringens forsvarer har forklart at hans klient har en hjernesvulst som ikke kan opereres og som kan ha påvirket oppførselen. Klienten ble nektet å gjennomføre lovpliktig verneplikt i Israel som følge av psykiske problemer, har forsvareren sagt.

