Valglokale evakuert i Frankrike

Bilen sto ved 12-tiden utenfor et valglokale i Besançon øst i Frankrike, nær grensen til Sveits, med motoren i gang. Bilen er stjålet og påført falske bilskilt, og det var ingen i den, melder Reuters.

Av frykt for at det kunne dreie seg om et mulig angrep, ble derfor bombeteknikere tilkalt for å undersøke bilen, opplyser innenriksdepartementet.

Kort tid etter fikk AP opplyst av departementets talsmann Pierre-Henry Brandet at eksperter konkluderte med at det ikke var noen risiko.

Det er ikke opplyst hvor mange som befant seg i lokalet og som ble evakuert.

Sikkerheten er skjerpet i forbindelse med valget i Frankrike. Over 50.000 politifolk er utplassert for å redusere risikoen for angrep.

(©NTB)