USA og Japan med felles marineøvelse i Stillehavet

Det amerikanske hangarskipet og flere andre støtteskip er på vei til Japanhavet i det som er blitt beskrevet som en avskrekkende manøver overfor Nord-Korea.

Søndag sluttet også de japanske krigsskipene Samidare og Ashigara seg til USAs skip, og sammen skal de gjennomføre kommunikasjonsøvelser og strategiske bevegelser over de neste dagene.

Trump-administrasjonen har tidligere gitt motstridende opplysninger om planene for hangarskipet Carl Vinson. 11. april sa forsvarsminister Jim Mattis at skipet var «på vei opp» til Korea-halvøya. Dette ble senere tilbakevist da det ble kjent at skipet befant seg utenfor Australias kyst.

Etter at skipet hadde gjennomført en avkortet øvelse sammen med australsk marine, slo visepresident Mike Pence fast at skipet var på vei til Koreahalvøya da han besøkte Australia fredag.

