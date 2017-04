Terrormistenkte formelt siktet i Frankrike 

De to mennene, Clement Baur (23) og Mahiedine Merabet (29), ble pågrepet av fransk spesialpoliti havnebyen Marseille i Sør-Frankrike tirsdag 18. april, mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep i forkant av eller under valgdagen.

Påtalemyndigheten i Paris opplyser at mennene nå er formelt siktet for å ha inngått i terrorforbund og for brudd på våpenloven.

De to mennene delte en leilighet i Marseille. Der ble det ifølge franske myndigheter funnet en Uzi maskinpistol, pistoler, tre kilo med sprengstoffet TATP og hjemmelagde granater. Det ble også funnet et IS-flagg.

Mer enn 230 mennesker er drept i jihadistiske terrorangrep i Frankrike siden januar 2015.

Terrorfrykten har vært stor foran første runde i presidentvalget søndag, og torsdag ble en politimann skutt og drept av Karim Cheurfi (29) på Champs Elysees i Paris.

Cheurfi ble drept av politi på stedet. Han hadde på seg en lapp der han ga uttrykk for støtte til ekstremistgruppen IS.

