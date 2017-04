Sørgedag i Afghanistan etter Taliban-angrep

Det ble derfor flagget på halv stang ved alle regjeringsbygninger i Afghanistan og ved landets ambassader og konsulater i utlandet.

– Vi viser respekt overfor de ærefulle og tapre muslimske soldatene som ble martyrer under fredagsbønnen, tvitret presidentpalasset søndag.

140 soldater og offiserer ble drept i fredagens angrep mot en militærbase ved Mazar-e-Sharif i Balkh-provinsen. Ti angripere slo først til mot basens moské under fredagsbønnen, og fortsatte deretter angrepet i spisesalen. I tillegg til de drepte, ble minst 160 såret, ifølge provinsrådets leder Mohammad Ibrahim Khair Andesh.

– Våroffensiven

Taliban har påtatt seg ansvar for angrepet og har hevdet at over 500 soldater ble drept og såret. Dette var opptakt til den kommende våroffensiven, het det i en melding fra Taliban fredag.

Angrepet var det største som opprørere har gjennomført mot afghanske militærmål til nå. President Ashraf Ghani innkalte lørdag forsvars- og sikkerhetspersonell til hastemøte.

Samtidig er pårørende av de drepte soldatene sinte på myndighetene, og afghanere på internett har også gitt uttrykk for det de mener er manglende tiltak fra myndighetene. De krever at både hærsjefer og statsråder går av etter angrepet, melder AFP.

Brende fordømmer

Ghanis talsmann Shah Hussain Murtazawi opplyser at presidenten har beordret gransking av angrepet.

Angrepet fordømmes av utenriksminister Børge Brende (H).

– Jeg fordømmer angrepet på militærleiren i Balkh-provinsen i Afghanistan. Jeg vil uttrykke mine kondolanser til den afghanske regjeringen, sier Brende.

(©NTB)