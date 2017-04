Nord-Korea advarer Australia om mulig atomangrep

Advarselen kommer ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA fra en talsmann i det nordkoreanske utenriksdepartementet, skriver det australske nyhetsbyrået AAP.

–Hvis Australia fortsetter å følge USAs tiltak for å isolere og undertrykke Nord-Korea og fortsetter med å være en brigade for den amerikanske hersker, vil det være en selvmordshandling innen rekkevidden av et atomangrep fra Nord-Koreas strategiske styrke, sier talsmannen ifølge KCNA.

–Søppel

Utbruddet er tilsynelatende et motsvar på uttalelser fra Australias utenriksminister Julia Bishop om at Nord-Korea vil bli utsatt for ytterligere australske sanksjoner. Tidligere i uken sa hun til TV-kanalen ABC at Nord-Koreas atomvåpen utgjør en «alvorlig trussel» mot Australia med mindre det blir stoppet av det internasjonale samfunnet.

–Den australske utenriksministeren bør tenke seg om når det gjelder konsekvensene som følger med hennes hensynsløse kjefting før hun smisker seg inn for USA, sier talsmannen.

Han beskylder Bishop for å «spytter ut en serie med søppel mot Nord-Korea for landets berettigede selvforsvarstiltak».

–Det hun sa kan ikke bli tilgitt, skriver KCNA.

Pence i Australia

Fredag besøkte USAs visepresident Mike Pence Australia, og Nord-Koreas atomvåpenprogram var en av sakene han diskuterte med statsminister Malcolm Turnbull. Pence utelukket ikke bruk av militærmakt mot Nord-Korea, men gjentok tidligere uttalelser om at «alle muligheter er på bordet».

Visepresidenten slo også fast at hangarskipet Carl Vinson og en rekke støttefartøy er på vei mot Japanhavet utenfor Nord-Korea og at de vil være framme i løpet av noen dager.

Trump-administrasjonen har tidligere gitt motstridende opplysninger om skipets kurs. 11. april hevdet forsvarsminister Jim Mattis at skipet var «på vei opp» til Korea-halvøya som en avskrekkende manøver rettet mot Nord-Korea i en ytterst spent situasjon. Dette ble senere tilbakevist da det ble kjent at skipet befant seg utenfor Australias kyst.

–Vi regner med at de er framme i posisjon i Japanhavet i løpet av dager, innen utgangen av måneden, sa Pence.

Japanhavet ligger mellom Japan, Koreahalvøya og Russland.

