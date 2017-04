Macron: – Et nytt kapittel i fransk politikk

Macron får 23,7 prosent av stemmene, mens Le Pen får 21,7 prosent, ifølge prognoser fra meningsmålingsinstituttet Ipsos. Dermed går de to videre til andre runde av det franske presidentvalget dersom resultatet holder seg. Endelige resultater er ventet rundt midnatt søndag.

– Vi starter et nytt kapittel i fransk politisk historie, sier Macron til nyhetsbyrået AFP.

Kantar, som er et annet meningsmålingsinstitutt, melder på sin side at de to kandidatene får 23 prosent hver.

Den konservative kandidaten François Fillon får en oppslutning på 19 prosent, ifølge Ipsos. Også ytre venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon får 19 prosent.

Målingene er basert på opptelte stemmer fra 500 «representative» valglokaler over hele Frankrike.