Mélenchon vil verken støtte Macron eller Le Pen

Søndag kveld innrømmet Mélenchon at han er skuffet over at han kom på fjerdeplass i første valgrunde med om lag 19 prosent av stemmene. Samtidig erklærte han at han vil gjennomføre en spørreundersøkelse blant sine tilhengere om hvem de bør stemme på i andre valgrunde om to uker.

– Vi har skapt en entusiastisk og forent front. Og jeg ber dere om fortsatt å holde sammen, sa han da han talte til sine tilhengere på en valgvake i Paris.

