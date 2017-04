Hundretusener på pilegrimsferd i Irak 

– Dette betyr mye for oss. Det handler om å vise respekt for imamens lidelser og den uretten han ble gjenstand for, og om å bekrefte vår trofasthet til ham, sier Ahmad Jamal, en 28 år gammel offentlig tjenestemann som deltok i markeringen.

Kadhim er den sjuende av sjiaislams tolv imamer. Han døde i år 799.

Pilegrimsferden er de siste årene blitt en stor begivenhet som fører til nærmest full stans i den irakiske hovedstaden i flere dager. Frykten for terrorangrep mot pilegrimer er stor, og et stort antall politifolk og soldater har vært utplassert for å holde vakt.

Flere av hovedveiene i Bagdad har også vært sperret i flere dager for å minimere faren for bilbomber.

