Hollande ber folk vise demokratiets styrke

Hollande, som ikke er på gjenvalg, sier hans beste budskap under dette valget er å bruke stemmeretten for å «vise at demokratiet er sterkere enn noe som helst annet».

Hollande forsvarer utplasseringen av over 50.000 politifolk til å beskytte valglokalene med at det er et tiltak for å «garantere folkets fundamentale rett til å velge sin framtid».

