Ekstra sikkerhet ved valglokalene i Nice

Det skriver Francebleu, ifølge NRK.

– Nice utplasserer private sikkerhetsvakter som en forsterkning til politiet ved byens 252 valglokaler, opplyser Christian Estrosi, som er leder for regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Lederne for valgfunksjonærene ved hvert valglokale har i tillegg en alarmknapp som kan brukes for å varsle direkte til et overvåkingssenter, sier Estrosi.

Flere enn 50.000 politi og soldater sørger for sikkerheten over hele Frankrike under den første runden i det franske presidentvalget. I tillegg er 7.000 soldater mobilisert for å patruljere.

Landets etterretningstjenester jobber i det skjulte, og politiets innsatsstyrker er i beredskap, opplyser statsminister Bernard Cazeneuve.

– Her har vi sperret dører, slik at man ikke kommer inn fra flere kanter, sier direktør Olivier Guyot i byen Châlons-en-Champagne til fransk tv.

(©NTB)