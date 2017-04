Belgisk-TV: Macron og Le Pen leder

Ifølge uoffisielle tall presentert av den belgiske kringkasteren RTBF ligger sentrumskandidaten Macron an til å få en oppslutning på 24 prosent. Nasjonal front-leder Marine Le Pen får 22 prosent.

Tallene er basert på en valgdagsmåling gjort tidlig søndag ettermiddag. Kanalen har ikke opplyst hvilket meningsmålingsinstitutt som står bak tallene, eller hvor mange personer som er spurt. Den belgiske avisa Le Soir skriver at de store meningsmålingsinstituttene opplyser at de ikke har utført valgdagsmålinger så langt.

Den konservative kandidaten François Fillon får ifølge RTBF en oppslutning på 20,5 prosent, fulgt av ytre venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon med 18 prosent.

Den foreløpige valgdagsmålingen kan kun publiseres i utlandet. I Frankrike er det ulovlig å gå ut med valgdagsmålinger eller foreløpige resultater så lenge stemmelokalene er åpne. Brudd på loven kan straffes med en bot på inntil 75.000 euro.

Le Soir skriver at de første prognosene kan ventes et sted mellom klokka 19 og 20. Tallene som presenteres da kommer til å være basert på 100.000 stemmer fra 500 «representative» valglokaler. Avisa understreker at også de prognosene må vurderes som svært foreløpige.

