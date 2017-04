Vitenskap-markeringer verden rundt

I Australia og på New Zealand samlet markeringene tusener av deltakere i det som var de første av over 500 demonstrasjoner verden rundt.

Framveksten av «alternative fakta» er blant demonstrantenes hovedbekymringer.

«Alt er bare oppspinn uten vitenskap» og «vi trenger tenkere, ikke fornektere», var blant slagordene i Australia og på New Zealand.

I USA har arrangørene av dagens planlagte demonstrasjoner i forkant sagt at partipolitikk skal holdes utenfor, men de har likevel medgitt at president Donald Trumps republikanske administrasjon har fungert som katalysator for bevegelsen, blant annet ved å gå inn for kutt i bevilgninger til forskning.

Frykt for at forskning og vitenskap er under politisk angrep i Australia, har vokst under den nåværende konservative regjeringen.

– Nå til dags er det så mange falske nyheter og alternative fakta rundt omkring at det er viktig å huske på at vitenskap er det som har gjort våre samfunn til det de er i dag, sier Parissa Zand, en av demonstrantene i Sydney.

March for Science blir markert også i Norge lørdag, med demonstrasjoner i blant annet Oslo, Bergen, Trondheim og Oslo.

