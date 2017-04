Over 140 regjeringssoldater drept av Taliban i Afghanistan i fredagens angrep

Opprørerne var iført regjeringshærens uniformer og kom kjørende i tre militærkjøretøyer. Angriperne var utstyrt med forfalskede dokumenter og fyrte av en rakett ved inngangen til en militærbase i Mazar-i-Sharif, der norske soldater som deltok i den NATO-ledede ISAF-styrken var stasjonert i nærmere ti år.

De første meldingene gikk ut på at åtte soldater var drept. En militærtalsmann uttalte senere fredag at antall døde hadde steget til 50 og sa at over var 70 såret. Lørdag ble tallet oppjustert til 80 drepte og 70 sårede, og kort tid etter bekreftet lederen for provinsrådet i Balkh, Mohammad Ibrahim Khair Andesh, at minst 140 soldater og offiserer ble drept. Mer enn 160 andre ble såret, opplyser han til DPA.

En talsmann for Taliban, Zabihullah Mujahid, hevdet fredag at over 100 regjeringssoldater ble drept i angrepet mot militærbasen. Inkludert alle som ble såret, ble over 500 soldater og offiserer rammet, hevder Taliban. Taliban hevder også at fire av angriperne var afghanske soldater som hadde tjenestegjort i leiren og som derfor hadde kunnskaper om basen.

Kampene ved militærbasen, som ligger noen få kilometer utenfor sentrum av provinshovedstaden i Balkh-provinsen, pågikk i flere timer.

Fredagens angrep er det andre mot en militært mål på kort tid. I mars ble 49 mennesker drept og 76 såret i et angrep mot et militært sykehus i Kabul. Den ytterliggående islamistgruppa IS påtok seg ansvaret.

(©NTB)