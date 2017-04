Ferje braste inn i murkant på Kanariøyene

Ulykken skjedde på Gran Canaria fredag kveld.

En talsmann for ferjeselskapet Naviera Armas opplyser at ulykken skyldes svikt i det elektriske anlegget på ferja, noe som førte til at kapteinen mistet kontrollen over fartøyet.

TV-bilder viser hvordan ferja i relativt høy fart har kurs rett mot den høye murkanten i Puerta de la Luz på Gran Canaria. Baugen på båten braser så inn i murkanten.

Ulykken førte også til et stort oljeutslipp fra ferja, og spanske myndigheter opplyser at de har iverksatt tiltak for å samle opp oljesølet.

