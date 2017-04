Første døgn uten kullkraft i Storbritannia siden 1800-tallet

Ifølge det nasjonale strømnettet National Grid inntraff den historiske begivenheten trolig fredag, skriver The Guardian.

Storbritannia har de siste årene blitt stadig mindre avhengig av kullkraft. Fornybar energi og gass – blant annet fra Norge – har tatt over mer av markedet.

– Den første dagen uten kull i Storbritannia siden den industrielle revolusjonen markerer et vannskille i energiomveltningen. For et tiår siden ville en dag uten kull ha vært utenkelig, sier leder Hannah Martin i Greenpeace UK.

Storbritannia var det første landet i verden som tok i bruk elektrisitet fra kull da Thomas Edison åpnet kraftverket Holborn Viaduct i London i 1881. Den gang skrev avisen Observer at kraftverket kunne levere energi tilsvarende 50 hestekrefter i en time med drøyt 50 kilo kull som brensel. Hver av hestekreftene kunne gi like mye lys som minst 150 stearinlys.

Britiske myndigheter har bestemt at landets siste kullkraftverk må stenge innen 2025 som del av klimaforpliktelsene.

(©NTB)