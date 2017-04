Der Spiegel: – Tysk etterretning spionerte på Interpol

BND spionerte ikke bare på Interpols hovedkvarter i Lyon i Frankrike, men også på Europol i Haag, samt på politiorganer i Østerrike, Danmark, Hellas, og et titall andre land siden 2000, skriver magasinet.

BND hadde ført opp epostadresser, telefon- og faksnumre på en egen overvåkingsliste, ifølge dokumentene.

Konstantin von Notz, et parlamentsmedlem fra De Grønne, kaller spionasjen på politietater «skandaløs». Når denne type informasjon må avsløres av journalister og varslere, viser det hvor lite effektiv den parlamentariske kontrollen over etterretningstjenestene er, mener han.

I februar skrev Der Spiegel at BND hadde overvåket utenrikskorrespondenter fra BBC, The New York Times og andre medier siden 1999, i flere land.

