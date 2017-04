Demonstranter i sammenstøt mens AfD holder landsmøte i Köln

Flere tusen demonstranter forsøkte å hindre de 600 delegatene i å ta seg inn i hotellet der Alternativ for Tyskland (AfD) lørdag og søndag holder landsmøte. En polititjenestemann som eskorterte AfD-medlemmer, ble skadd i ansiktet under tumultene som oppsto, og en demonstrant ble pågrepet.

Det er ventet over 50.000 demonstranter i gatene i Köln denne helgen når AfDs delegater fra hele landet er samlet for å vedta nytt partiprogram. Rundt 4.000 politifolk er utplassert for å hindre sammenstøt.

Motstand mot euroen var AfDs hovedsak da partiet ble dannet i 2013, men innvandringskritikk er blitt stadig viktigere. Flyktningkrisen i 2015 fikk partiet til å stige kraftig på gallupen.

Oppslutningen steg i fjor til opp mot 15 prosent, og partiet gjorde det også sterkt i flere regionalvalg. Men de siste månedene har AfD falt nedover igjen, og nå har partiet en oppslutning på rundt 10 prosent.

(©NTB)