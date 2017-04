Alt klart for fransk valgthriller

Ifølge fransk lov er det ikke lov å drive valgkamp dagen før valget. Dermed var det lørdag tyst fra presidentkandidatene som de siste ukene har drevet intens jakt på velgernes gunst.

På en av de siste målingene som er offentliggjort før valgdagen, får sentrumskandidaten Emmanuel Macron 24,5 prosent mens høyrepopulisten Marine Le Pen får 23 prosent. Konservative François Fillon og venstrepopulisten Jean-Luc Mélenchon får begge 19 prosents oppslutning. Feilmarginen er på 2,5 prosent.

Også andre målinger viser lignende resultat.

Samtidig viser målinger at om lag en firedel av velgerne ennå ikke har bestemt seg for hvem de vil stemme på.

Unge sofavelgere

Særlig mange unge velgere er i tvil. Både på hvem de skal stemme på og om de i det hele tatt skal gidde å ta turen til valglokalene.

Opp mot halvparten av franske velgere under 25 år vurderer å bli hjemme på valgdagen både i første og i andre valgrunde, viser flere målinger ifølge AFP.

Det betyr ikke at de er late, derimot har de liten tillit til det politiske systemet, forklarer 19 år gamle Loic Frohn.

– Vi blir kalt uengasjerte og uinteresserte i politikk. Men vi engasjerer oss på andre måter, sier han til AFP.

Han avviser klisjeen om at unge i Frankrike er egoistiske og likeglade om politiske temaer. Tvert imot handler de på egen hånd i stedet for å vente på at politikerne skal gjennomføre det de lover, hevder Frohn.

Thriller

Meningsmålingene viser svært jevnt løp mellom kandidatene, og det er helt umulig å spå utfallet.

Macron har lenge ledet på målingene, men ledelsen foran Le Pen er hårfin. Samtidig har Mélenchon rykket kraftig fram og ligger side om side med Fillon, som ser ut til å komme upåvirket fra skandalene om urettmessig bruk av offentlige midler.

Venstresiden frykter seier til Le Pen, borgerlige frykter framgangen til Mélenchon.

Også på Europas finansmarkeder følges det franske valget nøye.

– Dersom Le Pen og Mélenchon går videre, kommer ikke investorene til å vente til andre valgrunde er unnagjort før de handler. I stedet får vi se panikk på markedene på mandag, spår Philippe Gudin, Europa-sjef i storbanken Barclays, til avisen Le Figaro.

