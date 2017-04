WHO: 325 millioner mennesker smittet av hepatitt B eller C

I den siste rapporten om hepatitt beskrives situasjonen som en stor helsetrussel som trenger umiddelbare tiltak. I 2015 døde 1,34 millioner mennesker av hepatitt, omtrent like mange som døde av hiv og tuberkulose.

Men i motsetning til hiv og tuberkulose, øker antallet dødsfall som følge av hepatittvirus. Dødeligheten har økt med 22 prosent fra 2000 til 2014, ifølge WHO.

Hepatittsmitte er ofte symptomfri, men typene B og C kan føre til alvorlig leverskade og kreft hvis tilstanden forblir ubehandlet.

– Flere millioner mennesker risikerer en sakte utvikling av kronisk leversykdom, kreft og død, fastslår helseorganisasjonen i en uttalelse.

Hepatitt B er mest utbredt i stillehavsland som Kina og Malaysia og i det sørøstlige Asia. Det er anslått at 115 millioner mennesker er smittet i disse områdene. I Afrika antar WHO at om lag 60 millioner mennesker er smittet.

Hepatitt C, som oftest rammer stoffmisbrukere, er det ikke utviklet noen vaksine for. WHO anslår at om lag 14 millioner er smittet av hepatitt C i Europa og 15 millioner i landene øst i Middelhavet.

WHO jobber nå med et program som har som mål å behandle 80 prosent av de smittede på verdensbasis innen 2030.

