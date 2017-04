Tysk-russer pågrepet for angrep på spillerbuss i Dortmund

Mannen, som er identifisert som Sergej W., har både tysk og russisk statsborgerskap.

Ifølge tysk påtalemyndighet tok han opp et stort lån rett før angrepet, for deretter å kjøpe aksjeopsjoner for over 700.000 kroner i den tyske fotballklubben.

28-åringens håp var at angrepet mot spillerbussen ville føre til et kraftig kursfall, noe han ville ha tjent store penger på.

Lek med folks frykt

– Dersom spillere hadde blitt alvorlig såret eller drept som et resultat av angrepet, ville det trolig ha ført til et kraftig fall i aksjeprisen, sier en talskvinne for påtalemyndigheten i Dortmund, Frauke Köhler.

For å rette mistanken mot islamistisk terror, etterlot den pågrepne mannen ifølge påtalemyndigheten lapper på åstedet.

– Dette var en tarvelig måte å leke med folks frykt på, sa Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière fredag.

Handlet alene

– Det faktum at noen vil berike seg selv ved å drepe mennesker for å påvirke aksjemarkedet, er høyst forkastelig, sa han.

Ifølge tyske medier, blant annet Bild, jaktet politiet fredag på to mulige medskyldige til mannen, men Köhler avviste fredag at dette var tilfelle.

– Det er ingen indikasjoner på at han hadde medhjelpere, sa hun.

Lettere såret

Én spiller og én politimann ble såret da tre sprengladninger gikk av mot spillerbussen til det tyske Bundesliga-laget 11. april. Spillerne var på vei til stadion for å spille en Champions League-kamp mot AS Monaco da angrepet fant sted.

Sprengladningene var plassert i en hekk i nærheten av hotellets parkeringsplass, ifølge politiet.

Den planlagte fotballkampen mot AS Monaco ble utsatt som følge av bombeangrepet. Dortmund-spiller Marc Bartra fikk brist i håndleddet og ble påført skader fra glasskår som følge av eksplosjonen.

