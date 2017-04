Terrortiltalt syrer frikjent i Sverige

Tingretten i Malmö fant det ikke bevist at mannen sto bak brannstiftelsen i oktober i fjor og slår samtidig fast at det ikke var snakk om noen terroraksjon.

Svensk påtalemyndighet hevdet at den 30 år gamle syreren var medlem av den ytterliggående islamistgruppa IS og mente å kunne føre bevis for at det var han som kastet flere brannbomber inn i et forsamlingslokale under en sjiamuslimsk fest i oktober i fjor.

Ingen ble skadd, men lokalet fikk store skader i brannen. Den 30 år gamle syreren ble pågrepet i desember, og ifølge svenske medier fant politiet bombeutstyr og propagandafilmer fra IS hjemme hos ham.

– Ett av kravene for å kunne anse den aktuelle brannen for å være en terroristhandling, er at gjerningen objektivt sett på alvorlig vis kunne ha skadet staten Sverige. Tingretten finner ikke at dette var tilfelle, da dette krever gjerninger av en helt annen og mye mer alvorlig grad. Gjerningen må i stedet klassifiseres som mordbrann, heter det i rettens kjennelse.

Den 30 år gamle mannen kan imidlertid ikke dømmes for mordbrann heller, fastslår tingretten. De tekniske undersøkelsene på stedet har ikke knyttet syreren til brannstiftelsen, og det er heller ingen vitner som har utpekt ham som gjerningsmann, ifølge retten, som derfor frifant mannen.

(©NTB)