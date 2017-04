Regjeringssoldater drept av Taliban i Afghanistan

Angrepet var rettet mot en militærbase i Mazar-i-Sharif, der norske soldater som deltok i den NATO-ledede ISAF-styrken, var stasjonert i nærmere ti år.

– Elleve andre soldater ble beklageligvis såret i angrepet, sier en talsmann for forsvarsdepartementet i landet, Dawlat Waziri.

Ifølge Waziri pågår det fortsatt kamper ved militærbasen, som ligger noen få kilometer utenfor sentrum av provinshovedstaden i Balkh-provinsen.

En talsmann for Taliban, Zabihullah Mujahid, hevder at over 100 regjeringssoldater er drept i angrepet mot militærbasen.

Fredagens angrep er det andre mot en militært mål på kort tid. I mars ble 49 mennesker drept og 76 såret i et angrep mot et militært sykehus i Kabul. Den ytterliggående islamistgruppa IS påtok seg ansvaret.

