Politikilder: Paris-skytter var 39 år gammel mann fra Paris

Mannen skjøt og drepte en politimann med et automatvåpen på paradegaten Champs-Élysées torsdag kveld. To personer ble såret.

Ifølge Le Figaro hevder anonyme kilder i politiet at angriperen var kjent av sikkerhetspolitiet fra en tidligere terroretterforskning.

Så langt er dette ikke blitt bekreftet offisielt, men på en pressekonferanse natt til fredag opplyste statsadvokat François Molins at de har fått bekreftet identiteten til gjerningsmannen.

Molins sa også at det pågikk en politiaksjon øst i Paris i forbindelse med etterforskningen av angrepet. Dette skal ifølge politikilder være en bolig som knyttes til gjerningsmannen.

Politiet har sagt at alt tyder på at mannen handlet alene under angrepet, men de undersøker om han har hatt hjelpere.

