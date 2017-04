Nye sammenstøt i Venezuela

I hovedstaden Caracas brukte politiet torsdag tåregass og gummikuler for å bryte opp et opptog av flere tusen motstandere av president Nicolás Maduro. Politiet trakk seg senere noe tilbake etter å ha blitt angrepet med steiner og molotovcocktails.

Flere av demonstrantene har sverget på at de ikke skal gi opp kampen om å få Maduro avsatt, til tross for at åtte personer har mistet livet i demonstrasjoner de siste tre ukene – tre av dem på onsdag.

–Selvsagt er vi trøtte, men vi må holde oss sterke. Jeg er beredt på å gå ut i gatene hver dag hvis jeg må, sier den 22 år gamle studenten Aquiles Aldazoro.

Opposisjonen har oppfordret til en ny demonstrasjon lørdag, en «stillhetsmarsj» i hele landet.

I onsdagens demonstrasjoner ble to Maduro-motstandere og skutt og drept. I tillegg døde en sersjant i nasjonalgarden etter å ha blitt skutt da han prøvde å roe ned bråk i forbindelse med demonstrasjonene.

