Macron: Framtiden bestemmes i søndagens valg

– Vi er et levende, fritt folk som elsker framtiden, fordi vi bygger den. Valget dere må gjøre søndag, må være et framtidens valg, sier Macron.

Han ber velgerne om ikke å gi etter for frykt eller splittelse etter Paris-angrepet torsdag kveld, og sier han vil prioritere økt innenlandsk overvåking for å finne og følge opp mennesker som er radikalisert.

– Vår generasjon må ta tak i denne utfordringen ved å bygge en framtid rundt et progressivt prosjekt, ved å gjenetablere et Europa som beskytter folk, en nødvendighet når vi står ansikt til ansikt med terrortrusler og en verden i endring, sier Macron.

Macron hadde fredag planlagt valgkamparrangementer i Rouen og Arras i Nord-Frankrike. Dette ville vært hans siste arrangementer før første valgomgang i presidentvalget.

Sentrumskandidaten opplyste fredag morgen at møtene var avlyst etter at en politimann ble drept og to andre såret da en mann åpnet ild på Champs-Élysées i sentrum av Paris kvelden før.

Også Nasjonal front-leder Marine Le Pen og konservative François Fillon har avlyst fredagens valgkamparrangement.

(©NTB)