Irakiske styrker frigjorde elleve år gammel jente fra IS

Ifølge irakisk politi ble jenta, som kommer fra yazidi-minoriteten, bortført fra landsbyen Kosho av opprørere fra den ytterliggående islamistgruppa IS i 2014, sammen med moren og en søster. Jenta var da bare åtte år gammel.

– Hun ble først tatt med til Tal Afar og deretter solgt til Mosul, sier Iraks politisjef Raed Shakir Jawdat.

Torsdag ble jenta frigjort da irakiske spesialstyrker gjennomførte en operasjon i Tanek-området i Vest-Mosul, opplyser han.

IS skal ha bortført opptil 3.000 jenter og kvinner fra yazidi-minoriteten, enten for å utnytte dem som sexslaver eller for å selge dem videre.

(©NTB)