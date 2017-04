Hollande: Angrep på Champs-Élysées ser ut som terror

Hollande kom med uttalelsene i en TV-tale som ble sendt like før ekstremistgruppa IS hevdet at de sto bak torsdagens angrep.

Den franske presidenten har kalt inn til krisemøte i etterkant av hendelsen hvor en politimann ble drept og to ble såret. Ifølge Reuters vil møtet finne sted fredag morgen.

Angrepet skjedde tre dager før første runde i det franske presidentvalget – samtidig som presidentkandidatene deltok i en TV-debatt.

–Vi skal vise den ytterste årvåkenhet, spesielt i forbindelse med valget, sier Hollande, som ikke selv stiller til gjenvalg.

Flere av presidentkandidatene har uttrykt sin medfølelse på Twitter sent torsdag kveld.

– Vi hyller sikkerhetsstyrkene som gir sine liv for å forsvare våre, skriver den konservative presidentkandidaten François Fillon på Twitter.

Det franske sosialistpartiets presidentkandidat Benôit Hamon gir sin fulle støtte til politiet i kampen mot terror.

